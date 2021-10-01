Нападающий Маркус Рашфорд впервые за 2 месяца занимался в общей группе, о чем сообщил главный тренер Уле Гуннар Сульшер в комментарии официальному сайту клуба.

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Звезда "красных дьяволов" делал операцию на травмированном плече. Последний раз он выходил на поле в финале Евро-2020, который закончился для Англии трагедией. Именно Рашфорд был одним из трех неудачников серии пенальти.

Добавим, что завтра (2 октября) Манчестер Юнайтед сыграет против Эвертона в рамках АПЛ, а затем будет двухнедельный перерыв на сборные.

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