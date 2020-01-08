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Рашфорд в Манчестер Сити забивал бы по 40 голов за сезон, – бывший игрок "горожан" посочувствовал звезде Юнайтед

8 января 23:43 214 Читати українською
Рашфорд в Манчестер Сити забивал бы по 40 голов за сезон, – бывший игрок "горожан" посочувствовал звезде Юнайтед
Маркус Рашфорд / Reuters

Экс-защитник Манчестер Сити Майка Ричардс оценил потенциал форварда Манчестер Юнайтед Маркуса Рашфорда.

"Мне немного жаль Рашфорда, потому что если бы он был в Сити, то забивал бы по 40 голов за сезон. Очевидно, что их контратаки с Марсьялем, Джеймсом и Лингардом выглядят хорошо.

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Однако иногда контратаки не работают. Посмотрите на полузащиту Манчестер Сити и сравните с Юнайтед – я не хочу никого обидеть, но первый вариант для Кевина де Брюйне – это продвижение вперед. Когда я смотрю игру Юнайтед, то это всегда слишком безопасно, это выглядит так: "Я не хочу сегодня ошибиться". Посмотрите на полузащитников Сити, для них первоочередная задача – игра вперед", – цитирует Ричардса Goal.

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К слову, сезон 2019/20 уже стал самым результативным в карьере Рашфорда – 15 голов и 6 ассистов в 25 матчах.

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