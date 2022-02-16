Рашфорд устроил разборки в соцсетях из-за слухов о конфликте с Роналду – автор настаивает на своем
21:13 - Читати українською
Нападающий Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд попытался публично защитить команду.
Воспитанник "красных дьяволов" в Twitter отреагировал на публикацию инсайдера Кристиана Фалька, написавшего о конфликте английских игроков с Криштиану Роналду.
Роскошный гол Роналду в видеообзоре матча Манчестер Юнайтед – Брайтон – 2:0
"Теперь мы придумываем на ходу? Пожалуйста, перестаньте искать споры", – написал Рашфорд. "Неправда. И ты это знаешь", – настоял на своем Фальк.
Напомним, вчера МЮ с голом Роналду обыграл Брайтон (2:0) и, по крайней мере, временно вернулся в зону Лиги чемпионов.
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