Воспитанник "красных дьяволов" в Twitter отреагировал на публикацию инсайдера Кристиана Фалька, написавшего о конфликте английских игроков с Криштиану Роналду.

Роскошный гол Роналду в видеообзоре матча Манчестер Юнайтед – Брайтон – 2:0

"Теперь мы придумываем на ходу? Пожалуйста, перестаньте искать споры", – написал Рашфорд. "Неправда. И ты это знаешь", – настоял на своем Фальк.

Напомним, вчера МЮ с голом Роналду обыграл Брайтон (2:0) и, по крайней мере, временно вернулся в зону Лиги чемпионов.

Роналду – шанс МЮ на миттєвий успіх, але камбек може нівелювати роботу Сульшера і стати проблемою для Погба