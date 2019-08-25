Рашфорд стал жертвой расистов после незабитого пенальти в ворота Кристал Пэлас

Форвард Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд подвергся расистским нападкам в соцсетях.

Нападающий не забил пенальти в проигранном матче с Кристал Пэлас (1:2), за что фанаты начали оскорблять футболиста в Twitter.

Сенсационное поражение Манчестер Юнайтед от Кристал Пэлас в видеообзоре матча – 1:2

Добавим, что в аналогичной ситуации на неделе оказался полузащитник Поль Погба, что стало поводом для руководства социальной сети провести встречу с администрацией Манчестер Юнайтед.

Главный тренер МЮ Уле Гуннар Сульшер уже прокомментировал инцидент: "Мы уже говорили об этом раньше. Нам нужно это остановить. Мне нечего сказать – просто нет слов.

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Мы продолжаем проводить все эти кампании "нет расизму", а они продолжают скрываться под вымышленными именами. Просто безумие, что мы говорим об этом в 2019 году", – цитирует Сульшера ВВС.