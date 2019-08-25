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Рашфорд стал жертвой расистов после незабитого пенальти в ворота Кристал Пэлас

10:23 44 Читати українською
Рашфорд стал жертвой расистов после незабитого пенальти в ворота Кристал Пэлас
Маркус Решфорд / Getty images

Форвард Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд подвергся расистским нападкам в соцсетях.

89’ Дениэл Джеймс
 
Джордан Айю 32’
Патрик ван Анхольт 90+3’
32’ Джордан Айю
89’ Дениэл Джеймс
90+3’ Патрик ван Анхольт

Нападающий не забил пенальти в проигранном матче с Кристал Пэлас (1:2), за что фанаты начали оскорблять футболиста в Twitter.

Сенсационное поражение Манчестер Юнайтед от Кристал Пэлас в видеообзоре матча – 1:2

Добавим, что в аналогичной ситуации на неделе оказался полузащитник Поль Погба, что стало поводом для руководства социальной сети провести встречу с администрацией Манчестер Юнайтед.

Главный тренер МЮ Уле Гуннар Сульшер уже прокомментировал инцидент: "Мы уже говорили об этом раньше. Нам нужно это остановить. Мне нечего сказать – просто нет слов.

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Мы продолжаем проводить все эти кампании "нет расизму", а они продолжают скрываться под вымышленными именами. Просто безумие, что мы говорим об этом в 2019 году", – цитирует Сульшера ВВС.

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Теги
Англия Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер Расизм в футболе Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд Маркус Рашфорд
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