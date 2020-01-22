Рашфорд спрогнозировал свое возвращение на футбольное поле

Нападающий сборной Англии Маркус Рашфорд, несмотря на прогнозы врачей и тренера, верит в скорое выздоровление.

Форвард Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд постарается сделать все для того, чтобы как можно быстрее восстановиться от травмы.

"Я вернусь до конца сезона и, надеюсь, помогу своей команде пробиться в топ-4", – написал 22-летний нападающий сборной Англии на своей странице в социальной сети Твиттер.

Сульшер планирует пригласить психолога, чтобы разобраться с проблемами команды в матчах против аутсайдеров

Напомним, врачи манкунианцев, после тщательного осмотра, обнаружили у 22-летнего нападающего серьезное повреждение спины, из-за которого он может пропустить 2-3 месяца – Маркус получил травму в кубковом поединке против Вулверхэмптона и был заменен на 16-й минуте. А главный тренер "красных дьяволов" Уле Гуннар Сульшер уже готовится к тому, что команде придется до конца сезона обходиться без услуг Рашфорда.

В текущем сезоне АПЛ футболист провел 22 матча, в которых отметился 14-ю голами и 5-ю ассистами.

Холанд пройшов посвяту, Сетьєн повернув Барсі обличчя, МЮ не встояв проти Клоппа, блискуча форма Кріша – огляд вікенду