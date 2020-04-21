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Рашфорд: С Моуринью было сложно, но я стал сильнее

11:03 22 Читати українською
Рашфорд: С Моуринью было сложно, но я стал сильнее
Моуринью и Рашфорд / Getty Images

Молодой лидер Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд оценил период работы с Жозе Моуринью.

"Было сложно. Впрочем, если оглянусь на эту ситуацию через 5-6 лет, то пойму, что такие моменты закаляют. Я стал более разносторонним, усовершенствовал все аспекты своей игры. Солидного прогресса добился в частности в течение двух лет под руководством Жозе.

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У нас были взлеты и падения. Когда я вспоминаю работу с Моуринью, понимаю, что это был сложный период, но одновременно он точно сделал меня более сильным игроком", – цитирует Маркуса Рашфорда Sky Sports.

Напомним, что Рашфорд провел два неплохих сезона под руководством Моуринью, однако не блистал. С приходом Уле Гуннара Сульшера ему стало легче, его игра улучшилась. Сейчас Маркус восстанавливается после стрессового перелома спины, к которому привела беспечность врачей и тренеров МЮ.

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Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англия Жозе Моуринью Жозе Моуринью Маркус Рашфорд Маркус Рашфорд
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