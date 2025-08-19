Рашфорд раскрыл загадку детского фото в форме Барселоны – нападающий назвал трех фаворитов на "Золотой мяч"
Форвард Барселоны Маркус Рафшорд принял участие в опросе от испанского издания.
– Какое ваше любимое испанское слово?
– Команда. (Equipo)
– Кто самый смешной игрок в раздевалке?
– Гави.
– Шутил ли с вами кто-то, как с новичком?
– Нет, еще нет. Надеюсь, что нет.
– Какое значение имеет ваше празднование?
– Это просто менталитет.
– Кто лучше всего одетый игрок в команде?
– Кунде, возможно.
– Кто, по вашему мнению, самый недооцененный игрок Барсы?
– Это сложно; они все очень хорошие. Но за то, что он делает для команды, я думаю, это Френки.
– Кто самый талантливый игрок, с которым вы играли?
– Ламин.
– Кому бы вы дали "Золотой мяч"?
– Ламину, Рафиньи или Дембеле. Все трое заслуживают этого; у них был очень, очень хороший сезон.
– Что вы предпочитаете: победе в Лиге чемпионов с Барсой или чемпионата мира с Англией?
– Оба варианта
– Какой защитник усложнил вам жизнь на поле?
– Пока что, я думаю, ван Дейк.
– Какое лучшее решение вы приняли в своей карьере?
– Игра в футбол.
– Что вы думаете, когда видите это фото (прим. детская фотография Рашфорда в форме Барселоны)?
– Это хороший Photoshop. Это что-то новое, знаете. Это захватывающе, и я с нетерпением жду того, что будет дальше, – цитирует Рашфорда Diario Sport.
