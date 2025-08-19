Форвард Барселоны Маркус Рафшорд принял участие в опросе от испанского издания.

– Какое ваше любимое испанское слово?

– Команда. (Equipo)

– Кто самый смешной игрок в раздевалке?

– Гави.

– Шутил ли с вами кто-то, как с новичком?

– Нет, еще нет. Надеюсь, что нет.

– Какое значение имеет ваше празднование?

– Это просто менталитет.

– Кто лучше всего одетый игрок в команде?

– Кунде, возможно.

– Кто, по вашему мнению, самый недооцененный игрок Барсы?

– Это сложно; они все очень хорошие. Но за то, что он делает для команды, я думаю, это Френки.

– Кто самый талантливый игрок, с которым вы играли?

– Ламин.

– Кому бы вы дали "Золотой мяч"?

– Ламину, Рафиньи или Дембеле. Все трое заслуживают этого; у них был очень, очень хороший сезон.

– Что вы предпочитаете: победе в Лиге чемпионов с Барсой или чемпионата мира с Англией?

– Оба варианта

– Какой защитник усложнил вам жизнь на поле?

– Пока что, я думаю, ван Дейк.

– Какое лучшее решение вы приняли в своей карьере?

– Игра в футбол.

– Что вы думаете, когда видите это фото (прим. детская фотография Рашфорда в форме Барселоны)?

– Это хороший Photoshop. Это что-то новое, знаете. Это захватывающе, и я с нетерпением жду того, что будет дальше, – цитирует Рашфорда Diario Sport.

