Лидер Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд пропустил матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против Баварии (0:1) из-за норовируса. Об этом пишет издание Daily Mail.

Тен Хаг назвал новую цель Манчестер Юнайтед после провала в Лиге чемпионов

Сообщается, что англичанин уже восстановился и вернулся к тренировкам с "красными дьяволами", готовясь к предстоящему матчу АПЛ против Ливерпуля.

Манчестер Юнайтед завершил еврокубковые выступления в нынешнем сезоне. Подопечные Эрика Тен Хага заняли четвёртое место на групповом этапе Лиги чемпионов.

В английской Премьер-лиге "красные дьяволы" занимают шестую строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 27 турнирных пунктов после 16 сыгранных матчей. Следующую игру подопечные Тен Хага проведут уже завтра, 17 декабря, против Ливерпуля.

Манчестер Юнайтед вылетел из еврокубков после поражения от Баварии, заняв последнее место в группе Лиги чемпионов