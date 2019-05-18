Рашфорд приостановил переговоры о новом контракте с Манчестер Юнайтед

Нападающий английского Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд решил повременить с продлением контракта с клубом.

Молодой форвард пока не хочет подписывать новое соглашение с МЮ, сообщает The Sun.

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По информации издания, Рашфорд желает убедиться, что "красные дьяволы" движутся в правильном направлении после провального минувшего сезона. МЮ хочет подписать с английским нападающим контракт на 2 года. Текущее соглашение Рашфорд с манкунианцами действует до лета 2020 года. Юнайтед также имеет опцию продления сотрудничества еще на год.

В сезоне 2018/19 Маркус Рашфорд провел 33 матча в АПЛ, в которых забил 10 мячей и отдал 6 результативных передач.

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