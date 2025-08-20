Маркус Рашфорд постепенно осваивается в Барселоне после своего перехода. В прошлом месяце он на правах аренды покинул Манчестер Юнайтед, а следующим летом каталонцы будут иметь опцию выкупа контракта англичанина.

Рашфорд раскрыл загадку детского фото в форме Барселоны – Нападающий назвал трех фаворитов на "Золотой мяч"

В разговоре с изданием SPORT форвард рассказал, как его встретили партнеры по команде: "Когда они шутят друг с другом, они называют меня "сладенький". Я не знаю, что это значит, но смешно, когда они обращаются так. Они знают, что я стараюсь учить испанский. Думаю, для меня важно выучить язык как можно быстрее. Это стимулирует. Ты всегда учишься, и это хорошо".

Свой официальный дебют за Барселону Рашфорд провел в матче против Мальорки, выйдя на замену на 21 минуту. Каталонцы победили 3:0 в стартовой игре Ла Лиги.

Барселона стартовала со скандальной победы над Мальоркой – балеарцы остались вдевятером до перерыва, дебют Рашфорда