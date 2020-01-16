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Рашфорд получил повреждение в матче Кубка Англии и рискует пропустить битву против Ливерпуля

16 января 13:15 76 Читати українською
Рашфорд получил повреждение в матче Кубка Англии и рискует пропустить битву против Ливерпуля
Маркус Рашфорд / Reuters

Нападающий Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд провел лишь 15 минут в игре 1/32 финала Кубка Англии против Вулверхэмптона (1:0).

 

Англичанин в середине второго тайма заменил Дэниела Джеймса, однако вскоре получил повреждение и был вынужден уступить место Джесси Лингарду.

Манчестер Юнайтед минимально одолел Вулверхэмптон и вышел в 1/16 финала Кубка Англии

"Да, мое решение выпустить Маркуса привело к негативным последствиям, но иногда это нужно принять. Мы проведем обследование в ближайшие дни – посмотрим, будет ли он готов к воскресенью. Он не мог бежать, поскольку были проблемы со спиной в течение игры, а затем получил еще один удар. Это ему точно не помогло", – приводит слова главного тренера Манчестер Юнайтед Уле Гуннара Сульшера ВВС.

Клопп анонсировал возвращение сразу трех игроков накануне матча с Манчестер Юнайтед

Напомним, уже 19 января "красные дьяволы" поедут в гости к Ливерпулю в рамках 23 тура АПЛ.

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Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англия Маркус Рашфорд Маркус Рашфорд Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон
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