Рашфорд получил повреждение в матче Кубка Англии и рискует пропустить битву против Ливерпуля

Нападающий Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд провел лишь 15 минут в игре 1/32 финала Кубка Англии против Вулверхэмптона (1:0).

Англичанин в середине второго тайма заменил Дэниела Джеймса, однако вскоре получил повреждение и был вынужден уступить место Джесси Лингарду.

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"Да, мое решение выпустить Маркуса привело к негативным последствиям, но иногда это нужно принять. Мы проведем обследование в ближайшие дни – посмотрим, будет ли он готов к воскресенью. Он не мог бежать, поскольку были проблемы со спиной в течение игры, а затем получил еще один удар. Это ему точно не помогло", – приводит слова главного тренера Манчестер Юнайтед Уле Гуннара Сульшера ВВС.

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Напомним, уже 19 января "красные дьяволы" поедут в гости к Ливерпулю в рамках 23 тура АПЛ.