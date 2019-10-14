Рашфорд отличился шедевральным голом за сборную Англии после сольного прохода

Форвард сборной Англии Маркус Рашфорд забил великолепный мяч в ворота Болгарии в рамках отбора на Евро-2020.

Нападающий Манчестер Юнайтед вывел "трех львов" вперед уже на 7 минуте встречи.

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Рашфорд получил мяч от Роса Баркли на левом фланге и смело пошел на двух защитников Болгарии. Первого он обошел элегантным финтом, а второго отправил в "дальнее плавание" покушением под себя. Свой слалом 21-летний страйкер завершил сверхмощным ударом под перекладину, который "прошил" руки голкипера хозяев.

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Добавим, что этот гол стал для Маркуса Рашфорда восьмым в составе английской сборной.