Барселона летом осуществила несколько трансферов, впрочем, из-за финансовых проблем до сих пор не зарегистрировали игроков.

Барселона получила ответ от медкомиссии по травме тер Штегена, на кону – заявка Гарсии

Как сообщает Marca, поскольку длительное отсутствие тер Штегена подтвердила медицинская комиссия, "кулес" сможет заявить на первый тур нового голкипера Жоана Гарсию. Впрочем, Маркус Рашфорд пропустит старт сезона. Английского нападающего, Войцеха Щенсны, Жерара Мартина, Эктора Форта и Руни Барджи "блаугранас" не зарегистрирует. А, следовательно, Ганси Флик не сможет на них рассчитывать.

Напомним, что Барселона сыграет против Мальорки в субботу, 16 августа. Начало матча в 20:30 по киевскому времени.

