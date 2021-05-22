"Предполагаю ли я возможность поиграть за рубежом? Я бы никогда не сказал нет.

Мбаппе согласовал личный контракт с Реалом, – агент

Какой клуб был бы идеальным вариантом? Кроме МЮ? Мне очень нравятся Реал и Барселона, потому что за них всегда играют выдающиеся футболисты, плюс команды демонстрируют привлекательный футбол. Мне кажется, за ними следят все", – цитирует Рашфорд The Guardian.

Действующий контракт Маркуса с Юнайтед рассчитан до лета 2023-го. В нынешнем сезоне АПЛ Рашфорд провел 37 матчей, в которых отметился 11-ю голами 9-ю ассистами.

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