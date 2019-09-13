Рашфорд назвал тренерские таланты Сульшера, которых нет у Моуринью

Нападающий Манчестер Юнайтед сравнил методы текущего и бывшего тренеров команды.

"Сульшер сильно отличается от Моуринью, и это ожидаемо, так как первый играл в футбол, а второй – нет. За пределами поля Сульшер лучше понимает игроков.

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Я не думаю, что это проблема Моуринью, потому что он, очевидно, топ-тренер, у него есть свои способы понимания людей. Но я думаю, когда тренер сам играл, вел похожый образ жизни, он может немного лучше понимать нас, футболистов", – цитирует Рашфорда ВВС.

Напомним, Уле Гуннар Сульшер сменил Жозе Моуринью на посту главного тренера "красных дьяволов" в декабре 2018 года.

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