Барселона продвигается в переговорах по трансферу Маркуса Рашфорда – 27-летний форвард Манчестер Юнайтед может сменить клуб уже в ближайшее время, сообщает The Athletic. Каталонцы сделали официальное предложение через посредников – речь идет об аренде на сезон с правом выкупа. Манчестер Юнайтед согласился на такую модель, и сейчас стороны находятся на завершающем этапе переговоров.

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Тренер Барселоны Ханс-Дитер Флик уже пообщался с Рашфордом и одобрил его трансфер. Немецкий наставник отмечал ранее, что клуб нуждается в усилении на левом фланге атаки – в условиях сложной финансовой ситуации аренда выглядит как оптимальное решение.

Рашфорд провел вторую половину прошлого сезона в аренде в Астон Вилле, где отметился 4 голами в 17 матчах. Под конец кампании получил травму подколенного сухожилия, из-за которой пропустил последние туры АПЛ.

Маркус входит в число самых высокооплачиваемых игроков Манчестер Юнайтед – зарплата игрока составляет более 384 тысяч евро в неделю. Во время аренды в Астон Вилле клуб из Бирмингема покрывал три четверти зарплаты, а также бонусы за результат.

Ранее сообщалось, что Рашфорд предпочитает именно Барселоне. Его брат и агент Дуэйн Мейнард приезжал в Каталонию на переговоры, а спортивный директор "блаугранас" Деку следил за ситуацией уже давно.

Этим летом Барселона уже пыталась подписать Нико Уильямса, однако тот продлил контракт с Атлетиком до 2035 года. Также клуб безрезультатно обращался к Ливерпулю относительно Луиса Диаса. Теперь главной целью стал именно Рашфорд, который ранее заявлял, что готов к новому вызову.

Маркус Рашфорд является воспитанником Манчестер Юнайтед. Он дебютировал за главную команду в 2015 году, провел 426 матчей и забил 138 голов.

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