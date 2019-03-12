Рашфорд и Марсьяль поблагодарили Ван Гала, который завершил тренерскую карьеру

После того, как Луи ван Гал объявил о завершении своей тренерской карьеры, Маркус Рашфорд и Антони Марсьяль тепло попрощались с бывшим тренером Манчестер Юнайтед.
Маркус Рашфорд и Антони Марсьяль выразили благодарность Луи ван Галу, после того как бывший менеджер Манчестер Юнайтед объявил о завершении своей тренерской карьеры.
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Маркус Рашфорд дебютировал при нидерландском специалисте в феврале 2016 года, а Антони Марсьяль был подписан пятью месяцами ранее. Оба игрока отдали должное своему бывшему боссу в Twitter. Рашфорд написал: "Спасибо за открытую дверь и доверие ко мне. Наслаждайтесь пенсией, босс".
К слову, за свою тренерскую карьеру ниделандец работал с Аяксом, Барселоной, Баварией, АЗ, Манчестер Юнайтед и сборной Нидерландов. В активе наставника ряд трофеев, среди которых Лига чемпионов в 1995 году по Аяксом.