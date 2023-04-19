Тренерский штаб Манчестер Юнайтед во главе с Эриком Тен Хагом получил хорошие новости из лазарета.

Сразу 4 игрока вернулись к тренировкам в общей группе перед ответным матчем 1/4 финала Лиги Европы против Севильи, сообщает сайт манкунианцев.

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Прежде всего, стоит отметить возвращение Маркуса Рашфорда, главного бомбардира команды, пропустившего 2 последних матча. Кроме англичанина, Тен Хаг может рассчитывать на Тайрелла Маласию (имел проблемы с коленом), Люка Шоу (пропустил несколько игр из-за травмы) и Марселя Забитцера (не играл в последнем поединке).

Напомним, ответный матч между Севильей и Манчестер Юнайтед состоится 20 апреля в 22:00. Первая дуэль завершилась ничьей 2:2.

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