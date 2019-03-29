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Рашфорд хочет продлить контракт с Манчестер Юнайтед после полноценного назначения Сульшера

29 марта 21:50 25 Читати українською
Рашфорд хочет продлить контракт с Манчестер Юнайтед после полноценного назначения Сульшера
Уле Гуннар Сульшер и Маркус Рашфорд / ФК Манчестер Юнайтед

Форвард Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд выразил желание остаться на Олд Траффорд после того, как Уле Гуннар Сульшер стал полноценным главным тренером.

Манчестер Юнайтед существенно увеличил свои шансы на продление контракта с Маркусом Рашфордом после полноценного назначения Уле Гуннара Сульшера на должность главного тренера.

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По информации Sky Sports, нападающий лично выразил желание подписать новое соглашение с "красными дьяволами". Ранее англичанина связывали с европейскими грандами.

Рашфорд является воспитанником академии манкунианцев и дебютировал в основной команде в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против Митьюлланда в феврале 2016 года.

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