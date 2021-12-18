Нападающий Маркус Рашфорд обеспокоен своим статусом на Олд Траффорд, сообщает Efe.

Манчестер Юнайтед ищет замену для Погба

В течение последних сезонов воспитанник "красных дьяволов" считался чуть ли не главной надеждой МЮ, однако сложная травма плеча и летние трансферы в линию атаки беспокоят 24-летнего форварда. Рашфорд боится, что с приходом Санчо и особенно Роналду его роль в команде станет более скромной. Нападающий мог бы рассмотреть предложение Барселоны, которой уже давно приписывают интерес к англичанину. Среди претендентов называют и ПСЖ, но у МЮ есть крепкая защита от любых посягательств – контракт до 2023-го с пунктом пролонгации еще на один год.

Добавим, что в текущем сезоне Рашфорд провел 12 матчей, отличился 3 голами и одним ассистом.

Роналду – шанс МЮ на миттєвий успіх, але камбек може нівелювати роботу Сульшера і стати проблемою для Погба