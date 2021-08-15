Венский Рапид не смог поднять себе настроение перед поединком с представителем Украины.

Австрийская Бундеслига, 4 тур

Альтах – Рапид – 2:1

Голы: Нуссбаумер, 82, Нухиу, 90+1 – Грюль, 59

Гости могли выйти вперед на 27-ой минуте, однако VAR отменил гол Фунтаса из-за офсайда. После перерыва Рапиду удалось забить по правилам.

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Сработал джокер Марко Грюль, который вышел на замену во время отдыха. Роскошное исполнение штрафного – 0:1. Под занавес встречи сказалась усталость венцев, ведь три дня назад они встречались с Анортосисом. Нуссбауер сравнял счет, а Нухиу принес Альтаху полноценные 3 очка.

Дела Рапида в чемпионате очень печальны – одна победа в 4 турах и десятая строчка. Впрочем, австрийцам уже следует переключаться на домашний матч против Зари в Лиге Европы, который состоится 19 августа.

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