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Рапид – Интер – 0:1 – видео гола и обзор матча

14 февраля 23:20 10 Читати українською
Рапид – Интер – 0:1 – видео гола и обзор матча
Лаутаро Мартинес / фото из соцсетей

Интер на выезде обыграл Рапид в 1/16 финала Лиги Европы. Смотрите видео гола и ярких моментов матча Рапид – Интер на сайте "Футбол 24".

Лига Европы. Плей-офф, 1/16 финала

Рапид – Интер – 0:1

Гол: Мартинес, 39 (п)

Интер в этом матче не мог рассчитывать на свою главную звезду Мауро Икарди, которого накануне лишили капитанской повязки.

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Победу миланцам во втором матче подряд принес Лаутаро Мартинес, который реализовал пенальти в конце первого тайма. Этот мяч стал для аргентинца дебютным в еврокубках.

Заметим, что ответный матч состоится через неделю, 21 февраля.

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
Лига Европы1/16 финала

Рапид Вена - Интер: Четверг 14 февраля 2019

Рапид Вена
Матч окончен
0 : 1
Интер
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Лига Европы Видеоновости Лаутаро Мартинес Лаутаро Мартинес Интер Интер Рапид Вена Рапид Вена Рапид Вена - Интер
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