Рапид – Интер – 0:1 – видео гола и обзор матча

Интер на выезде обыграл Рапид в 1/16 финала Лиги Европы. Смотрите видео гола и ярких моментов матча Рапид – Интер на сайте "Футбол 24".

Лига Европы. Плей-офф, 1/16 финала

Рапид – Интер – 0:1

Гол: Мартинес, 39 (п)

Интер в этом матче не мог рассчитывать на свою главную звезду Мауро Икарди, которого накануне лишили капитанской повязки.

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Победу миланцам во втором матче подряд принес Лаутаро Мартинес, который реализовал пенальти в конце первого тайма. Этот мяч стал для аргентинца дебютным в еврокубках.

Заметим, что ответный матч состоится через неделю, 21 февраля.