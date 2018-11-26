"Раньше я носил свитер под рубашкой", – легенда Ювентуса Виалли рассказал о борьбе с раком

Бывший нападающий Челси, Ювентус и сборной Италии Джанлука Виалли признался, что в течение нескольких месяцев боролся с раком.

"Теперь я в порядке, все очень хорошо. Прошел год, и я в хорошей форме, хотя у меня до сих пор нет полной уверенности в том, как закончится этот матч.

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Раньше я носил свитер под рубашкой, так что никто ничего не заметил. Я все еще был человеком, которого все знали. Я надеюсь, что моя история может вдохновить людей, которые находятся на ключевых этапах своей жизни.

Главное не победа, а думать, как победитель. Только 10% нашей жизни состоит из того, что с нами происходит. Остальные 90% – это то, как мы с этим боремся. Надеюсь, моя история поможет людям правильно разобраться с тем, что с ними происходит", – цитирует Виалли Corriere della Sera.

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