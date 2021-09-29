"Естественно, у нас есть главный тренер, у которого ассистенты впитывают как в губку то, как нужно держать команду и настраивать. Это самое главное. В футболе все разбираются, но надо уметь держать команду в тонусе.

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Перестроиться от 0:3 с Шахтером до прекрасной игры с заменой 7 игроков против Руха. 2:0, в первом тайме было все решено. А раньше мы бы плакали две недели после такой игры. Собирали бы, простите меня, сопли и ничего не достигли бы.

Это опыт тренера – привести команду в психологическое состояние. Это то, что дает команде Мистер. Дай бог ему здоровья. Каждый день говорю, что дай бог ему здоровья", – признался Суркис в комментарии Бомбардир.

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