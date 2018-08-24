Рано или поздно надо возвращать долги, – Кобин рассказал, почему перешел в Минай

Полузащитник ФК Минай Василий Кобин поделился впечатлениями после победы своей команды в матче второго предварительного раунда Кубка Украины против Прикарпатья.

"В кубковых баталиях своя особая аура. Здесь на первый план выходит максимальная концентрация, взаимовыручка, потому что одна ошибка может перечеркнуть все планы.

Хорошо, что, несмотря на статус дебютанта Второй лиги, Минай уверенно идет по кубковой дистанции. Считаю, что мы заслуженно победили Прикарпатье, причем не только благодаря родным стенам.

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Мы превосходили соперника в тактической гибкости и главное, как говорят, больше хотели победить. Теперь будет шанс в следующем раунде выяснить, чего мы стоим уже в противостоянии с элитными командами.

Почему перешел в Минай? Знаете, рано или поздно надо возвращать долги. Я никогда не забывал, что является воспитанником закарпатского футбола. Когда встретился с руководством, узнал о амбициозных задачах, которые поставлены перед командой.

Пока мы выступаем во Второй лиге, но я получаю удовольствие от игры. Минай пытается демонстрировать зрелищный, комбинационный футбол", – сказал Кобин в интервью официальному сайту ФФУ.