"Не знаю, следует ли мне говорить о Месси... но я собираюсь это сделать. Я думаю, что клуб – это прежде всего люди, игроки и президенты. Барселона, основанная в 1899 году, является одной из лучших команд в мире, которая всегда выигрывала титулы.

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Очевидно, что у нас были прекрасные отношения. Лео заставил Барсу расти большими шагами, но мне бы хотелось гораздо большего, если бы они все же достигли компромисса. Рано или поздно Месси прекратит играть за Барсу. Барселона продолжит выигрывать титулы без Месси, а Месси останется прекрасным футболистом", – приводит слова Энрике AS.

Напомним, в свое время испанский специалист тренировал Барселону, приведя Месси и компанию к треблу в сезоне 2014/15.

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