"Рано говорить о следующей неделе", – Пеллегрино не видит Лунина в основе даже после великолепного матча с Атлетико

Главный тренер Леганес Маурисио Пеллегрино поделился впечатлениями после матча 27-го тура Ла Лиги против Атлетико.

"Я немного взбешен. Это был равный матч. Не было ощущения, что Атлетико доминировал и сделал для победы больше. Игра в нападении решает все. Мы много сделали для ничьей. Однако нам не хватило точности, чтобы забить гол.

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Вратари сегодня редко вступали в игру. Лунин был успешным в эпизоде ​​с пенальти. Жаль, что Сауль успел к мячу быстрее, чем наши игроки.

Пока рано говорить, что случится на следующей неделе. Наш основной вратарь – Куэльяр. Он заслуживает того, чтобы продолжить играть в стартовом составе", – цитирует Пеллегрино AS.

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