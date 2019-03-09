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"Рано говорить о следующей неделе", – Пеллегрино не видит Лунина в основе даже после великолепного матча с Атлетико

21:51 63 Читати українською
"Рано говорить о следующей неделе", – Пеллегрино не видит Лунина в основе даже после великолепного матча с Атлетико
Андрей Лунин / фото из соцсетей

Главный тренер Леганес Маурисио Пеллегрино поделился впечатлениями после матча 27-го тура Ла Лиги против Атлетико.

46’ Сауль Ньигес
 

"Я немного взбешен. Это был равный матч. Не было ощущения, что Атлетико доминировал и сделал для победы больше. Игра в нападении решает все. Мы много сделали для ничьей. Однако нам не хватило точности, чтобы забить гол.

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Вратари сегодня редко вступали в игру. Лунин был успешным в эпизоде ​​с пенальти. Жаль, что Сауль успел к мячу быстрее, чем наши игроки.

Пока рано говорить, что случится на следующей неделе. Наш основной вратарь – Куэльяр. Он заслуживает того, чтобы продолжить играть в стартовом составе", – цитирует Пеллегрино AS.

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Украинцы за рубежом Испания Леганес Леганес Маурисио Пеллегрино Маурисио Пеллегрино Андрей Лунин Андрей Лунин Атлетико - Леганес
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