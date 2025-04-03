"Мы играли смело, это было нелегко. Побеждать здесь непросто. В первом тайме мы контролировали мяч, создавали моменты и могли забить больше. Мы провели сухой матч. Каждый в защите приложил усилия. Я горжусь ими.

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Мы боремся и делаем все возможное. Мы на правильном пути, и команда значительно улучшилась. Игроки проводят великолепную работу. После рождественской паузы мы значительно улучшились. Я чувствую себя очень счастливым. Я действительно горжусь этой командой.

Мы должны подготовиться к нашим следующим матчам, прежде чем думать о Класико в финале.

Нелегко играть каждые три дня. Мы с моим тренерским штабом должны справиться с этим. Мы стараемся поддерживать игроков свежими, учитывая прогрессивные нагрузки для каждого игрока.

В следующие недели нас ждет много работы, но мы готовы к этому. Вокруг меня отличная команда, замечательные игроки, очень профессиональные и высококачественные", – сказал Флик на пресс-конференции.

К слову, финал Кубка Испании состоится 26 апреля, начало в 23:00 по киевскому времени.

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