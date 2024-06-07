В пятницу, 7 июня, главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник определился с окончательной заявкой команды на Евро-2024. Для этого ему следовало исключить из предварительной заявки трёх игроков. Ими стали правый защитник Штефан Лайнер (Боруссия М), вратарь Тобиас Лаваль (ЛАСК) и форвард Тьерно Балло (Вольфсбергер). Особенно эта новость расстроила Лайнера, который в течение этого сезона успешно поборол рак лимфатических узлов и смог вернуться весной на поле.

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"Это решение далось мне нелегко. Для меня было важно объяснить причины своего решения всем трем игрокам в беседе тет-а-тет. Я сделал это сегодня после заключительной тренировки", – цитирует Рангника Kurier.

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