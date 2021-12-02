"Рангнику придется отсеять нескольких игроков", – Невилл указал на цели нового тренера Манчестер Юнайтед
Легенда МЮ Гарри Невилл дал несколько советов новоиспеченному наставнику манкунианцев Ральфу Рангнику.
"У команды получился ужасный старт сезона, главный тренер потерял работу. Сезон для Ральфа Рангника будет успешным, если команда финиширует в первой четверке. Если ему удастся выиграть Кубок Англии, это будет невероятно.
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Ему нужно сразу отсеять тех игроков, которые последние 2-3 месяца выглядели отстраненными. Они утратили уверенность в себе, не вписываются в систему игры и не слишком хорошо действовали в обороне. Рангнику предстоит проделать большую работу, но главной целью должно быть попадание в топ-4", – цитирует Невилла The Sun.
После 13 туров АПЛ Манчестер Юнайтед расположился на 10-й строчке.
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