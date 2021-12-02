"У команды получился ужасный старт сезона, главный тренер потерял работу. Сезон для Ральфа Рангника будет успешным, если команда финиширует в первой четверке. Если ему удастся выиграть Кубок Англии, это будет невероятно.

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Ему нужно сразу отсеять тех игроков, которые последние 2-3 месяца выглядели отстраненными. Они утратили уверенность в себе, не вписываются в систему игры и не слишком хорошо действовали в обороне. Рангнику предстоит проделать большую работу, но главной целью должно быть попадание в топ-4", – цитирует Невилла The Sun.

После 13 туров АПЛ Манчестер Юнайтед расположился на 10-й строчке.

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