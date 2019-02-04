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Рангник выступил против перехода Вернера в Ливерпуль, приведя пример Кейта

12:02 91 Читати українською
Рангник выступил против перехода Вернера в Ливерпуль, приведя пример Кейта
Наби Кейта и Тимо Вернер / Фото РБ Лейпциг

Главный тренер РБ Лейпциг Ральф Рангник пытается убедить форварда клуба Тимо Вернера не переходить в Ливерпуль.

"В Лейпциге Кейта был прекрасным игроком, а в Ливерпуле у него до сих пор сложности. Пока он не тот футболист, которым был здесь. Для Вернера должна быть правильная среда, что он и имеет в Лейпциге", – цитирует Рангника Buli News.

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Напомним, Наби Кейта перешел из Лейпцига в Ливерпуль летом 2018-го, а сейчас мерсисайдцы охотятся на форварда немецкого клуба Тимо Вернера.

В текущем сезоне Бундеслиги форвард сборной Германии провел 19 матчей, в которых отметился 11-ю голами на 2-я ассистами.

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