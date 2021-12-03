Новый главный тренер Манчестер Юнайтед Ральф Рангник заверил, что не будет сразу соваться в трансферные дела клуба.

В прессе ходили слухи, что немца наградят 10 млн фунтов, если он поспособствует переезду Эрлинга Холанда на Олд Траффорд.

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"Конечно. 10 млн за Холанда, еще 10 за Киммиха, еще 10 за Левандовски и еще 10 за Мбаппе. Очевидно, это абсолютный нонсенс. В моем контракте таких пунктов нет", – цитирует шутку Рангника инсайдер Фабрицио Романо.

Напомним, немец согласился возглавить МЮ до конца сезона, а затем на 2 года должен получить должность консультанта.

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