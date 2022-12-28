"Мне абсолютно не понравилась наша сегодняшняя игра. Мы стараемся лучше контролировать игру, но сегодня мы ее не контролировали, за исключением нескольких моментов. Все дело в энергичности, физике, выигрыше подборов и в переходе из обороны в атаку. Во всех в этих аспектах мы сегодня не были на высоте.

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Самой серьезной нашей проблемой были потери, непринужденные ошибки, когда мы владели мячом. Мы отдали им слишком много мячей. Даже во втором тайме, когда мы сравняли счет, а у них было 2-3 травмированных, мы не особо контролировали игру и принимали неправильные решения в важные моменты, в этом дело.

Мы можем играть лучше. Я знаю, что футболисты могут играть лучше, чем сегодня. Но мы должны стабильно показывать это на поле, если хотим набрать очки в двух следующих домашних встречах", – цитирует Рангника официальный сайт Манчестер Юнайтед.

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