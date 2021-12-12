Рангник выбрал лучшего игрока матча с Норвичем – это не Роналду, забивший победный мяч
Главный тренер Манчестер Юнайтед Ральф Рангник лаконично подытожил встречу 16-го тура АПЛ против Норвича (1:0).
"Это была напряженная игра, тяжелая. Моментами мы играли хорошо, моментами – нет: теряли интенсивность, не было агрессивности, как у Норвича. В конце концов, хорошо, что мы отыграли на ноль.
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Спасибо Давиду Де Хеа, совершившему 3-4 невероятных сейва во втором тайме. Это было очень важно. В трех очках есть самая большая заслуга именно Де Хеа", – заявил Рангник после матча в комментарии клубной пресс-службе.
Напомним, судьбу встречи решил единственный мяч Криштиану Роналду, забитый в конце с пенальти. Победа позволила МЮ подняться на 5 строчку АПЛ.
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