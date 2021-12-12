"Это была напряженная игра, тяжелая. Моментами мы играли хорошо, моментами – нет: теряли интенсивность, не было агрессивности, как у Норвича. В конце концов, хорошо, что мы отыграли на ноль.

Рангник стал вторым тренером в истории Манчестер Юнайтед, стартовавший с двух "сухих" побед

Спасибо Давиду Де Хеа, совершившему 3-4 невероятных сейва во втором тайме. Это было очень важно. В трех очках есть самая большая заслуга именно Де Хеа", – заявил Рангник после матча в комментарии клубной пресс-службе.

Напомним, судьбу встречи решил единственный мяч Криштиану Роналду , забитый в конце с пенальти. Победа позволила МЮ подняться на 5 строчку АПЛ.