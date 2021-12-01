Новый коуч "красных дьяволов" Ральф Рангник начинает осваиваться в Манчестере, где будет работать в ближайшие годы.

Впервые после назначения главным тренером немецкий специалист побывал на Олд Траффорд. Вместе с Ральфом на стадионе манкунианцев присутствовал Джон Мерто, спортивный директор Манчестер Юнайтед.

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Сейчас Рангник к исполнению своих обязанностей не может приступить из-за решения вопросов, связанных с бюрократией. Следовательно, на матч против Арсенала (2 декабря) "красных дьяволов" точно выведет исполняющий обязанности Майкл Каррик, а немец будет наблюдать с трибун.

Напомним, Ральфа Рангника назначили тренером до конца сезона 2021/22. После два года он будет выполнять роль консультанта в Манчестер Юнайтед.

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