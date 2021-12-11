Новоиспеченный наставник МЮ Ральф Рангник уже вписал свое имя в историю клуба.

Манчестер Юнайтед минимально обыграл Норвича (1:0) в рамках 16-го тура АПЛ. С таким же счетом завершился поединок манкунианцев в предыдущем туре против Кристал Пелас.

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Таким образом, Ральф Рангник стал вторым тренером в истории Юнайтед, который одержал две "сухие" победы в дебютных поединках АПЛ. В последний раз это удавалось Джеймсу Эрнесту Менгналу еще в далеком 1903-м.

После 16-ти туров АПЛ Манчестер Юнайтед расположился на 5-й строчке.

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