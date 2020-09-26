"Я не сомневаюсь в том, что он добьется успеха, станет одним из лучших игроков в ближайшие два-три года. Возможно, ему понадобится несколько недель, чтобы наладить связи. Я пытался убедить его присоединиться к нам в РБ Лейпциг, но он был полностью отдан Байеру.

Фантастический перфоманс Хаверца и дебют звезд в видеообзоре матча Челси – Барнсли – 6:0

Он – один из тех игроков, у которых я не вижу недостатков. Это тип современного Йохана Кройфа, он может забивать голы и раздавать ассисты. Хаверц может играть "девятку" или "девятку с половиной". Я не вижу его вингером, но в центральной части поля он очень ценен. Я не сомневаюсь, что этот трансфер будет историей успеха Челси и Кая", – заверил Рангник в комментарии Sky Sports.

Напомним, Челси отдал Байеру за Хаверца космические 80 млн евро. Новичок уже провел за "пенсионеров" 3 матча и отметился 3 голами (хет-трик против Барнсли).

Челсі бомбить трансферний ринок: 3 зірки, фіналіст ЛЧ і німецький "принц" – 200 мільйонів, які й не снилися конкурентам