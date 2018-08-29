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Рангник: РБ Лейпцигу необходимо обыграть Зарю

17:16 35 Читати українською
Рангник: РБ Лейпцигу необходимо обыграть Зарю
Ральф Рангник / фото: РБ Лейпциг

Главный тренер РБ Лейпцига Ральф Рангник поделился ожиданиями накануне ответного матча раунда плей-офф Лиги Европы против луганской Зари.

"Понятно, что завтра мы должны выиграть. Заря будет играть от обороны, акцентируя внимание на стандартах и ​​контратаках. Поэтому мы должны избегать стандартных положений, осторожно и взвешенно действуя в защите.

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И наоборот, мы должны интенсивно сыграть в атаке и заставить противника допускать ошибки. Нужно создавать опасность у ворот соперника и стараться диктовать темп игры.

Мы сделаем все возможное, чтобы выиграть домашнюю игру и пробиться в групповой этап Лиги Европы. Речь идет о спортивных амбициях. Мы хотим продолжать играть на международном уровне. Нам хочется получить дополнительный опыт в Европе", – цитирует Рангника официальный сайт РБ Лейпцига.

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Лига ЕвропыКвалиф раунд, плей-офф, ответные матчи

РБ Лейпциг - Заря: Четверг 30 августа 2018

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