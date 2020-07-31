Рангник разорвал контракт с Ред Булл после 8 лет сотрудничества – специалист построил футбольную структуру франшизы

Стороны договорились о досрочном расторжении контракта, информирует Sport Bild.

Рангник присоединился к системе Ред Булл в 2012 году, став спортивным директором Лейпцига и Зальцбурга. Специалист сразу начал реорганизацию всей структуры, которая позволила клубам вырваться на лидирующие позиции в своих чемпионатах. Именно после прихода Рангника РБ Лейпциг начал свой стремительный подъем в элиту немецкого футбола.

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"Быки" постепенно начали подниматься из региональной лиги и в сезоне 2015/16 наконец вышли в первую Бундеслигу. Рангник отработал эту кампанию главным тренером команды, после чего уступил место Ральфу Хазенхюттлю. Похожая история случилась и в сезоне 20018/19. Рангник снова на год становится главным тренером, выводит РБ Лейпциг в Лигу чемпионов и передает правление Юлиану Нагельсманну.

С прошлого лета 62-летний специалист получил должность директора спортивного департамента в заокеанских проектах Ред Булл – Нью-Йорке и Брагантино. На протяжении последних месяцев Рангника активно сватали в Милан, однако "россонери" все же сделали ставку на Стефано Пиоли. А вот немец решил не продолжать сотрудничество с Ред Булл и разорвал контракт, который был рассчитан еще на год.

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