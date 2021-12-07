Рангник пригласил в Манчестер Юнайтед спортивного психолога
Новый тренер МЮ Ральф Рангник переживает за ментальное здоровье своих подопечных.
"Для меня это логично. Если существуют специальные тренеры для вратарей, по физподготовке, для нападающих и многие другие специалисты, то должен быть психолог.
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Задача не в том, чтобы усадить игроков на красный диван и насильно держать там, большинство из них все равно не будут делать так. Для меня главное – помочь игрокам понять, что голова должна помогать телу, а не работать против него.
Футболисты и все в нашей команде должны правильно думать. Когда речь идет о футболе, понимаешь, что все в голове", – цитирует Рангника The Sun.
Напомним, после 15-ти туров АПЛ Манчестер Юнайтед расположился на 6-й строчке турнирной таблицы.
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