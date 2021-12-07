"Для меня это логично. Если существуют специальные тренеры для вратарей, по физподготовке, для нападающих и многие другие специалисты, то должен быть психолог.

"Манчестер Юнайтед имеет амбиции во всех турнирах", – Рангник оценил шансы подопечных на триумф в Лиге чемпионов

Задача не в том, чтобы усадить игроков на красный диван и насильно держать там, большинство из них все равно не будут делать так. Для меня главное – помочь игрокам понять, что голова должна помогать телу, а не работать против него.

Футболисты и все в нашей команде должны правильно думать. Когда речь идет о футболе, понимаешь, что все в голове", – цитирует Рангника The Sun.

Напомним, после 15-ти туров АПЛ Манчестер Юнайтед расположился на 6-й строчке турнирной таблицы.

Малиновский сменил лидера Серии А, Рангник дебютировал с победы в МЮ, провалы Шевченко и Хави – итоги евроуикенда