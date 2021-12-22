Рангник пригласил еще одного помощника в свой штаб – Манчестер Юнайтед продолжает "грабить" московский Локомотив.
22:10 - Читати українською
Ральф Рангник завершает формирование своего штаба для работы в Манчестер Юнайтед.
Очередным пополнением "красных дьяволов" стал Юэн Шарп, сообщает официальный сайт клуба.
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Ранее 29-летний шотландец работал в нью-йоркском РБ и Торонто. Шарп будет выполнять функции аналитика. Рангник приглашал специалиста в московский Локомотив, а теперь и в МЮ.
Напомним, контракт Рангника с манкунианцами рассчитан лишь до конца сезона, а затем он должен перейти на роль ассистента.
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