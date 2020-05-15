Рангник получит в Милане новую должность, а тренером хочет сделать Нагельсманна, – GdS

Немецкий специалист Ральф Рангник будет перестраивать Милан не самостоятельно, а с талантливым земляком.

Ральф Рангник станет новым техническим директором Милана, сообщает La Gazzetta dello Sport. Ранее его называли фаворитом на пост главного тренера клуба, однако теперь речь идет о том, что опытный специалист будет отвечать за глобальную перестройку "россонери".

Главным тренером Милана, по информации источника, Рангник хочет сделать Юлиана Нагельсманна. Ральф очень ценит талант молодого коуча, поэтому готов положить на него реформацию игры итальянской команды. Все изменения запланированы с нового сезона – в текущем с Миланом доработает Стефано Пиоли.

Рангник сделал все возможное, чтобы пригласить Нагельсманна в структуру РБ. В прошлом сезоне он сам возглавлял Лейпциг, чтобы придержать место наставника для 32-летнего Юлиана и заложить команде фундамент.

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