toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Италия
ГЕРМАНИЯ КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ УКРАИНА

Рангник получит в Милане новую должность, а тренером хочет сделать Нагельсманна, – GdS

10:37 36 Читати українською
Рангник получит в Милане новую должность, а тренером хочет сделать Нагельсманна, – GdS
Нагельсманн и Рангник

Немецкий специалист Ральф Рангник будет перестраивать Милан не самостоятельно, а с талантливым земляком.

Ральф Рангник станет новым техническим директором Милана, сообщает La Gazzetta dello Sport. Ранее его называли фаворитом на пост главного тренера клуба, однако теперь речь идет о том, что опытный специалист будет отвечать за глобальную перестройку "россонери".

Главным тренером Милана, по информации источника, Рангник хочет сделать Юлиана Нагельсманна. Ральф очень ценит талант молодого коуча, поэтому готов положить на него реформацию игры итальянской команды. Все изменения запланированы с нового сезона – в текущем с Миланом доработает Стефано Пиоли.

Рангник сделал все возможное, чтобы пригласить Нагельсманна в структуру РБ. В прошлом сезоне он сам возглавлял Лейпциг, чтобы придержать место наставника для 32-летнего Юлиана и заложить команде фундамент.

Скейт, листування з Гвардіолою, відмова Реалу. Чим живе Юліан Нагельсманн – найперспективніший тренер Європи

blog_ava
Клубы УПЛ не пришли к согласию относительно революционного формата – все останутся на своих стадионах
08:52
130
Теги
Милан Милан Италия Юлиан Нагельсманн Юлиан Нагельсманн Ральф Рангник Ральф Рангник
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
4
час
:
48
мин
Хоффенхайм
16:30
Герта
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук