Рангник получит солидный бонус за подписание Холанда в Манчестер Юнайтед
12:29 - Читати українською
Боссы Манчестер Юнайтед сделают дополнительную мотивацию для новоиспеченного тренера Ральфа Рангника.
Ральфа Рангник получит около 10 млн евро, если специалисту удастся убедить Эрлинга Холанда присоединиться к Манчестер Юнайтед, сообщает Bild.
Холанд нарвался на средний палец от фанатки Вольфсбурга – видео эпичного момента
Нынешняя звезда Боруссии Д знает Рангника со времен своих выступлений за Зальцбург, где немец состоял в должности спортивного директора. Теперь портал Transfermarkt сейчас оценивает Эрлинга в космические 150 млн евро.
Кроме Юнайтед, услугами Холанда активно интересуются ПСЖ и Манчестер Сити.
"Золотой мяч 2021": Месси на 7 вершине, историческое падение Роналду, призы для Левандовски, Барселоны и Челси
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter