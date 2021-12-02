Ральфа Рангник получит около 10 млн евро, если специалисту удастся убедить Эрлинга Холанда присоединиться к Манчестер Юнайтед, сообщает Bild.

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Нынешняя звезда Боруссии Д знает Рангника со времен своих выступлений за Зальцбург, где немец состоял в должности спортивного директора. Теперь портал Transfermarkt сейчас оценивает Эрлинга в космические 150 млн евро.

Кроме Юнайтед, услугами Холанда активно интересуются ПСЖ и Манчестер Сити.

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