Манчестер Юнайтед выйдет с новым тренером во главе уже в поединке против Кристал Пелас, который намечен на 5 декабря, сообщает журналист Саймон Стоун в Twitter.

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Ральф Рангник уже получил все документы для работы, но в сегодняшней встрече против Арсенала манкунианцами еще будет руководить Майкл Каррик.

Напомним, немецкий специалист возглавил "красных дьяволов" до конца сезона. После 13 туров АПЛ Манчестер Юнайтед расположился на 10-й строчке.

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