Рангник получил разрешение на работу в Манчестер Юнайтед – известна дата дебюта нового тренера
2 декабря 14:42 - Читати українською
Немецкий специалист Ральф Рангник согласовал все бюрократические вопросы.
завершено
44’ Бруну Фернандеш
Эмиль Смит-Роу 17’
Мартин Эдегор 55’
17’ Эмиль Смит-Роу
44’ Бруну Фернандеш
55’ Мартин Эдегор
Манчестер Юнайтед выйдет с новым тренером во главе уже в поединке против Кристал Пелас, который намечен на 5 декабря, сообщает журналист Саймон Стоун в Twitter.
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Ральф Рангник уже получил все документы для работы, но в сегодняшней встрече против Арсенала манкунианцами еще будет руководить Майкл Каррик.
Напомним, немецкий специалист возглавил "красных дьяволов" до конца сезона. После 13 туров АПЛ Манчестер Юнайтед расположился на 10-й строчке.
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