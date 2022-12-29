"Конечно, команда еще не показывает того, что я хочу видеть. Любой амбициозный тренер – и здесь нет разницы между мной и другим – хочет прогрессировать как можно быстрее. Но для этого нужны тренировки.

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Мы почти полностью восстановились после вспышки COVID-19, но нормально потренироваться не получалось. С другой стороны, на двух-трех занятиях команда выглядела отлично, поэтому матч против Ньюкасла (1:1) стал неприятным сюрпризом – в плане наших скоростей, темпа игры и физического состояния", – цитирует Рангника ВВС.

Напомним, свой следующий матч МЮ проведет 30 декабря, принимая Бернли.

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