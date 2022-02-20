"Со мной МЮ выиграл 6 матчей АПЛ, четырежды сыграл вничью и один раз проиграл. С того времени стало очевидно, что команда развивалась, что мы контролируем если не 90 минут матча, то большую его часть. Мы доминируем в матчах.

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Для меня очевидно, что игроки при регулярном общении чувствуют себя уверенно на поле. Мы увидели определенные улучшения в последние недели и месяцы, но в будущем еще есть место для большего прогресса", – цитирует Рангника The Guardian.

После 25 туров АПЛ Манчестер Юнайтед расположился на 4-й строчке. В 1/8 финала ЛЧ манкунианцы встретятся с Атлетико.

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