Рангник определился с приоритетным трансфером Милана

Ральф Рангник активно планирует свою деятельность в итальянском клубе и уже работает над усилением.

Рангника давно сватают в Милан – по информации прессы, он не только возглавит команду в статусе главного тренера, но и получит функции технического директора. Немецкий специалист якобы уже планирует трансферы клуба.

Первым в шортлисте Милана идет Доминик Собослай, информирует журналист Николо Скира. Венгерский хавбек – главная цель Ральфа Рангника, который очень хорошо знаком с возможностями молодого игрока.

Собослай роскошно сыграл за Зальцбург после карантина, стал чемпионом Австрии и получил награду лучшему игроку местной Бундеслиги.

В контракте венгра с Зальцбургом прописана клаусула – 24 миллиона евро. Правда, Милану придется выдержать серьезную конкуренцию за 19-летнего Доминика. За ним также охотятся ПСЖ, Арсенал и Наполи.

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