Амаду Айдара уже зимой может оказаться на Олд Траффорд, сообщает FourFourTwo . Немецкий специалист хочет, чтобы 23-летний полузащитник РБ Лейпциг стал его первым подписанием.

Локомотив отпустил Рангника в Манчестер Юнайтед, – журналист

Айдар родился на Мали, а в 2016-м перебрался в Зальцбург. Через три года его выкупили "быки", за которые он уже успел провести 99 поединков во всех турнирах. В них он забил десять мячей и отдал шесть результативных передач.

Напомним, между Манчестер Юнайтед и Локомотивом, где Рангник занимает должность руководителя по спорту и развитию, продолжаются финальные переговоры, после которых "дьяволы" смогут назначить Ральфа новым тренером.

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