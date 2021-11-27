Рангник определился с первым трансфером Манчестер Юнайтед
Ральф Рангник, который вскоре должен возглавить "красных дьяволов", уже размышляет над трансферами.
Амаду Айдара уже зимой может оказаться на Олд Траффорд, сообщает FourFourTwo. Немецкий специалист хочет, чтобы 23-летний полузащитник РБ Лейпциг стал его первым подписанием.
Локомотив отпустил Рангника в Манчестер Юнайтед, – журналист
Айдар родился на Мали, а в 2016-м перебрался в Зальцбург. Через три года его выкупили "быки", за которые он уже успел провести 99 поединков во всех турнирах. В них он забил десять мячей и отдал шесть результативных передач.
Напомним, между Манчестер Юнайтед и Локомотивом, где Рангник занимает должность руководителя по спорту и развитию, продолжаются финальные переговоры, после которых "дьяволы" смогут назначить Ральфа новым тренером.
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