Рангник обсудил с отцом Холанда переход форварда в Манчестере Юнайтед
Главный тренер Манчестер Юнайтед Ральф Рангник хочет привести на Олд Траффорд Эрлинга Холанда.
Специалист понимает, что конкуренция за норвежца очень высока, но хочет, чтобы клуб до последнего боролся за звездного форварда.
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По информации Manchester Evening News, Рангник провел разговор с Альфон-Инге Холандом – отцом футболиста. Они поддерживают дружеские отношения еще со времен перехода Эрлинга в австрийский Зальцбург, когда Ральф Рангник был куратором системы Ред Булл.
Напомним, следующим летом в контракте Эрлинга Холанда с дортмундской Боруссией станет активной опция выкупа. Желающим выкупить норвежца придется заплатить всего 75 млн евро. В таких условиях ключевым станет выбор самого футболиста.
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