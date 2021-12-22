Специалист понимает, что конкуренция за норвежца очень высока, но хочет, чтобы клуб до последнего боролся за звездного форварда.

Боруссия Д вызвала Холанда на судьбоносную встречу – норвежец должен назвать свой приоритетный клуб

По информации Manchester Evening News, Рангник провел разговор с Альфон-Инге Холандом – отцом футболиста. Они поддерживают дружеские отношения еще со времен перехода Эрлинга в австрийский Зальцбург, когда Ральф Рангник был куратором системы Ред Булл.

Напомним, следующим летом в контракте Эрлинга Холанда с дортмундской Боруссией станет активной опция выкупа. Желающим выкупить норвежца придется заплатить всего 75 млн евро. В таких условиях ключевым станет выбор самого футболиста.

"Мов скалка в дупі": кому довірився Кріш і хто розлютив Гвардіолу – 5 наймогутніших агентських імперій