"Слишком печальная ситуация. Думаю, у всех примерно одинаковые мнения на этот счет. Просто невероятно, что в Европе идет война. Решение, которое принял УЕФА , было неизбежным, оно правильное.

Манчестер Ю найтед официально расторг контракт с российским Аэрофлотом

Мне кажется, у всех одно и то же мнение о том, что происходит. Это человеческая катастрофа для причастных. Это просто ужасная ситуация, что очень грустно. Я очень-очень надеюсь, что политики во всем мире помогут разрядить ситуацию и покончить с тем, что там происходит.

Сейчас, насколько я могу судить, ситуация в России и Москве по-прежнему безопасна, но это не меняет ситуацию, что крайне печально. Когда я смотрю телевизор утром и вечером, я не могу поверить в то, что вижу там", – цитирует Рангника Manchester Evening News .

Напомним, немецкий специалист перед приходом в Манчестер Юнайтед менее полугода работал в московском Локомотиве в должности директора по спорту и коммуникациям.